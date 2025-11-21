Просто измельчите курицу с картошкой в блендере — получите невероятно сочные котлетки за 20 минут

Приготовьте быстрый и сытный ужин из минимума ингредиентов. С этим рецептом нужно просто измельчить курицу с картошкой в блендере — и вы получите невероятно сочные котлетки за 20 минут.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 2 крупные картофелины и большая луковица. Очистите картошку и лук, нарежьте крупными кусками. Все ингредиенты поместите в чашу блендера, добавьте соль, перец по вкусу и измельчите до состояния однородного фарша. Если масса получилась слишком жидкой, добавьте 1-2 ст. л. муки или манки для связности. Столовой ложкой выкладывайте массу на хорошо разогретую сковороду с маслом, формируя котлетки. Обжаривайте с двух сторон до золотистой аппетитной корочки под крышкой около 5--7 минут с каждой стороны, чтобы картошка успела полностью приготовиться внутри.

Вкус этих котлеток получается нежным и сочным, с приятной хрустящей корочкой. Лук добавляет пикантности, курица остается сочной, а картошка дарит сытность и мягкую текстуру. Это идеальное решение, когда нужно накормить семью вкусным и горячим ужином.

