Лимонный кекс как в кондитерской: простой рецепт — тесто замешивается за 7 минут. Мечтаете о выпечке, которая наполнит кухню солнечным ароматом? Этот нежный лимонный кекс станет вашим любимым рецептом! Он сочетает в себе воздушную текстуру, яркий цитрусовый вкус и тонкую сладость. Идеальный вариант для душевного чаепития или неожиданного визита гостей.

Взбейте 3 яйца с 150 граммами сахара до легкой пены, добавьте цедру и сок одного лимона. Введите 150 грамм размягченного сливочного масла, тщательно перемешайте. Просейте 200 грамм муки с чайной ложкой разрыхлителя и аккуратно соедините с жидкой массой. Перелейте тесто в смазанную форму и выпекайте при 180°C 30-35 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте кексу полностью остыть в форме — тогда он сохранит свою нежную текстуру. Для праздничного вида украсьте сахарной пудрой или лимонной глазурью из сока и сахарной пудры!

