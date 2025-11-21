Готовим те самые молочные коржики из СССР — ностальгический рецепт, который вернет вкус детства с первой пробы

Эти коржики — не просто выпечка, а настоящая машина времени. Один аромат — и ты снова в детстве, в школьной столовой, где эти нежные, тающие во рту коржики были самым желанным лакомством.

В сотейнике нагреваю 200 мл молока с 190 г сахара, помешивая, до полного растворения сахара, но не доводя до кипения. Снимаю с огня и добавляю 100 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, щепотку соли и ванилин, тщательно перемешиваю до однородности. Постепенно всыпаю 450–500 г муки, смешанной с 1,5 ч. л. разрыхлителя, и замешиваю мягкое, немного липнущее тесто — важно не перемучить его мукой, иначе коржики будут твердыми.

Убираю тесто в холодильник на 30 минут, затем раскатываю толщиной около 1 см и вырезаю коржики формочками. Выкладываю их на противень с пергаментом, при желании смазываю яйцом или молоком и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого оттенка. Готовые коржики оставляю остывать на решетке.

