Дроновка, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 21 ноября? Что происходит у Андреевки, Варваровки, Волчанска, Дроновки, Гуляйполя, Гришино, Иванполья, Константиновки, Малой Токмачки, Новопавловки, Новоданиловки, Нового Запорожья, Платоновки, Предтечино, Радостоного, Ровного, Синельниково, Теткино, Затишья, Звановки, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении продолжается наступление в сторону Гуляйполя.

«Есть успехи в Затишье. ВС РФ продвигаются в районе Варваровки, а также вдоль реки Гайчур в районе Радостного и Нового Запорожья. В Новопавловке продолжаются бои. На Покровском направлении войска РФ отражают контратаки со стороны Гришино, занимают новые позиции южнее Ровного. На Добропольском участке идут ожесточенные бои в районе Родинского и в Шахово. На Константиновском направлении продолжаются бои за Иванполье. Сообщается о столкновениях в районе Предтечино и Новомарково. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются к микрорайону Коммунальный в Красном Лимане со стороны Масляковки. Сообщается об успехах в Ямполе. ВС РФ продвигаются к Северску, расширяя зону контроля в районах Дроновки и Платоновки. Южнее штурмовые подразделения РФ занимают позиции в северной части Звановки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Сумском направлении сообщается о боях в лесополосах Сумской области, у Андреевки комплексным огневым поражением уничтожена очередная штурмовая группа ВСУ, на Теткинском и Глушковском участках «Герань-2» нанесли удар по ВСУ в районе Сапушино, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ продолжает штурм Волчанска, идет продвижение у Синельниково. В районе Меловое — Хатнее ВС РФ продвигаются по лесопосадкам. Южнее Северска вновь активизировались бои в районе Звановки, что может указывать на новые действия ВС России по взятию Северска в клещи. В Константиновке ВС РФ усиливают давление на юго-восточной окраине города. В сторону Гуляйполя продолжают движение группировки войск „Восток“. На Запорожском фронте на Ореховском направлении в районе Новоданиловки идут позиционные бои. В районе Малой Токмачки армия России продолжает зачистку, наращивает присутствие и укрепляет плацдарм для дальнейшего наступления», — отметили военкоры.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении наступление ВС РФ продолжается почти на всех участках фронта, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На северном участке расширили зону контроля в районе Дроновки и Платоновки. На двух берегах реки Северный Донец идут бои, а также продолжаем бои за Ямполь. Успешно продвинулись с южной стороны Северска. На южном участке зачистили карман Звановка — Выемка», — уточнили военкоры.

