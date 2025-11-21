Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в солнечную Армению? Хурджин — традиционное армянское блюдо, которое своим видом напоминает древнюю сумку-узелок. Это не просто еда, а настоящий символ гостеприимства и щедрости кавказской кухни. Сочетание нежного лаваша, ароматной тушеной ягнятины и свежих овощей создает удивительную гармонию вкусов. А сам процесс, когда вы разрезаете верхушку и достаете сочную начинку, превращает обычный ужин в маленький праздник!

Для хурджина вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 500 г ягнятины, 2 луковицы, 1 баклажан, 1 болгарский перец, 2 помидора, 1 морковь, специи (хмели-сунели, паприка), соль, перец. Мясо нарежьте кубиками и обжарьте с луком. Добавьте нарезанные овощи, тушите 20-25 минут. Лаваш смочите водой, выложите начинку в центр. Соберите края лаваша «мешочком», перевяжите ниткой. Запекайте 15-20 минут при 180°C до хрустящей корочки. Подавайте, срезав верхушку — ешьте начинку прямо из «сумки»! Идеально сочетается с мацони и свежей зеленью.

