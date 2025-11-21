Минтай больше не жарю. Готовлю тевзи киндзмарши по-грузински: сочная рыбка в ароматном маринаде с чесночком

Знаете, какое блюдо может за один укус перенести вас в солнечную Грузию? Тевзи киндзмарши — традиционное грузинское блюдо из рыбы в ароматном маринаде. Это не просто маринад, а полноценный соус, в котором кинза и винный уксус создают неповторимый букет вкусов. Рыба, приготовленная таким способом, получается невероятно нежной, пикантной и ароматной. Секрет в том, что ей нужно настояться не менее суток — тогда все вкусы идеально соединяются, создавая настоящую грузинскую симфонию в тарелке!

Для тевзи киндзмарши вам понадобится: 1 кг сёмги или другой жирной рыбы, 1 стакан белого винного уксуса, 2 стакана бульона, 1 пучок кинзы, 3 зубчика чеснока, 1 небольшая луковица, 3 лавровых листа, 10 горошин душистого перца, соль, щепотка красных хлопьев перца. Нарежьте рыбу крупными кусками. Приготовьте маринад: смешайте уксус, бульон, мелко нарубленную кинзу, измельчённый чеснок, нарезанный кольцами лук, специи и соль. Залейте рыбу маринадом полностью. Накройте и уберите в холодильник на 24 часа. Периодически переворачивайте куски рыбы. Подавайте, поливая небольшим количеством маринада — он и есть тот самый волшебный соус! Это блюдо особенно хорошо с грузинским хлебом и молодым вином.

