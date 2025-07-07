Кабачок и цукини: кому нельзя употреблять эти овощи!

На любом огороде или рыночном прилавке летом царят два зеленых фаворита — кабачок и цукини. Они так похожи, что многие считают их одним и тем же овощем, лишь с разными названиями. Однако это не совсем верно. Цукини — это не просто «итальянский кабачок», а отдельный подвид тыквы обыкновенной, обладающий своими уникальными чертами, хотя и происходящий от общего предка.

Чем похожи кабачок и цукини

Начнем с очевидных сходств. И кабачок, и цукини принадлежат к большому семейству тыквенных и являются, по сути, недозрелыми тыквами, которые собирают в фазе технической спелости, пока их семена мягкие, а кожура не огрубела. Оба овоща обладают нежной, сочной мякотью с очень мягким, нейтральным, слегка сладковатым вкусом. Эта нейтральность — их огромное кулинарное преимущество, позволяющее впитывать ароматы других продуктов и специй, выступать основой для сотен блюд, от рагу и оладий до салатов и десертов. Одинаково ценятся низкая калорийность и высокое содержание воды, делающие их идеальными компонентами диетического питания. Наконец, и тот и другой овощ богат полезными веществами — витамином С, калием, магнием, фолиевой кислотой, антиоксидантами и пищевыми волокнами.

Чем похожи кабачок и цукини Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем отличается кабачок от цукини

Однако при внимательном рассмотрении различия становятся очевидны. Классический кабачок чаще имеет светло-зеленую или даже белесую окраску, хотя встречаются и темно-зеленые, и желтые сорта. Форма его обычно более вытянутая, цилиндрическая, но может быть и овальной. Поверхность часто гладкая, но бывает и ребристой. Цукини же практически всегда узнаваем по насыщенной темно-зеленой, иногда почти черной или полосатой кожуре. Форма его, как правило, более стройная и прямая, а поверхность — глянцевая и гладкая. Размеры цукини обычно компактнее, они реже перерастают, сохраняя нежную консистенцию даже при длине 15–20 см, тогда как кабачки могут достигать гигантских размеров, но при этом их мякоть и семена грубеют. Именно в мякоти кроется еще одно важное отличие. У цукини она более плотная, нежная, с легким ореховым оттенком вкуса, особенно заметным у молодых плодов. Мякоть кабачка может быть чуть более рыхлой и водянистой, особенно у крупных экземпляров.

Как используют кабачок и цукини в кулинарии

Кулинарное применение также имеет нюансы. Благодаря нежной мякоти молодые цукини часто едят сырыми, добавляя в салаты, или готовят минимально — слегка обжаривают, тушат, фаршируют. Кабачки же чаще подвергают более длительной термической обработке: тушат в рагу, запекают, используют для приготовления икры, оладий, где их нейтральность и способность развариваться становятся преимуществом.

Как используют кабачок и цукини в кулинарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польза и вред кабачка и цукини

Польза обоих овощей для организма неоспорима и во многом схожа:

Низкая калорийность (около 20–25 ккал на 100 г) делает их желанными гостями в меню для контроля веса.

Высокое содержание воды и калия способствует выведению лишней жидкости, поддержанию водно-солевого баланса и здоровой работе сердечно-сосудистой системы, мягко снижая давление.

Пищевые волокна (клетчатка) необходимы для нормальной работы кишечника, профилактики запоров и поддержания здоровой микрофлоры.

Витамин С укрепляет иммунитет и является мощным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами.

Фолиевая кислота (витамин B9) особенно важна для беременных женщин, обеспечивая правильное развитие плода.

Антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, содержащиеся в кожуре (особенно у цукини), поддерживают здоровье глаз.

Магний участвует в сотнях биохимических реакций, включая нервную проводимость и мышечное расслабление.

Несмотря на общую безвредность, главный минус связан с оксалатами — солями щавелевой кислоты, которые в небольшом количестве присутствуют в этих овощах. У людей, склонных к образованию оксалатных камней в почках или страдающих мочекаменной болезнью этого типа, чрезмерное употребление кабачков и цукини может способствовать обострению.

Как и на любой продукт, в редчайших случаях возможна индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция. Сырые кабачки и цукини, особенно в больших количествах, могут быть трудны для переваривания людям с чувствительным желудком или в период обострения заболеваний ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит). В таких случаях предпочтительна термическая обработка.

Польза и вред кабачка и цукини Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно помнить и о том, что кабачки и цукини обладают способностью накапливать нитраты и другие потенциально вредные вещества из почвы. Поэтому особенно важно приобретать их у проверенных производителей или выращивать самостоятельно без избытка удобрений, а также тщательно мыть перед употреблением. И, конечно, золотое правило умеренности: даже самый полезный продукт в избытке может навредить.

Кабачок и цукини — это не одно и то же, а два близких, но самостоятельных овоща со своими характерами. Их объединяют невероятная польза для здоровья, низкая калорийность и кулинарная универсальность. Различаются же они внешним видом, текстурой мякоти, оттенками вкуса и некоторыми нюансами применения на кухне.