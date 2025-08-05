«Большой художник»: Богомолов оценил творчество умершего коллеги

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в беседе с ТАСС назвал уход из жизни своего коллеги из Электротеатра Станиславский Бориса Юхананова невосполнимой потерей и охарактеризовал его как выдающегося художника. Масштаб его личности станет еще очевиднее с течением времени, предсказал собеседник агентства.

Худрук также подчеркнул невероятную многогранность Юхананова, который сочетал в себе таланты режиссера, педагога и глубокого мыслителя. Он создавал уникальные творческие миры, будучи автором ни на что не похожих произведений, исследующих фундаментальные темы человеческого существования — жизнь, смерть, вселенную.

Коллега также вспомнил о личных качествах Юхананова, отметив его исключительную доброту и сентиментальность. Будучи невероятно одаренным, он искренне восхищался талантами других людей, внимательно их изучал и стремился помочь в развитии.

Он был, безусловно, выдающимся человеком, большим художником <…>. Сочинителем своих ни на что не похожих сказок о человеке, вселенной, жизни и смерти, — сказал Богомолов.

Такие люди, как Юхананов, встречаются крайне редко, и именно на них во многом держится культурная и духовная жизнь общества. Его уход оставляет огромную пустоту в театральном мире, констатировал худрук.

Ранее ученик Юхананова Владимир Долматовский заявил, что режиссер всегда помогал и поддерживал своих актеров. По его словам, худрук также давал артистам большие возможности для самореализации.