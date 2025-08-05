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05 августа 2025 в 12:12

Ученик Юхананова эмоционально высказался о смерти худрука

Актер Долматовский: Юхананов всегда помогал и поддерживал своих актеров

Борис Юхананов Борис Юхананов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов всегда помогал и поддерживал своих актеров, заявил NEWS.ru его ученик — артист Владимир Долматовский. По его словам, режиссер также давал актерам большие возможности для самореализации.

Юхананов для меня много значит и многое мне дал. Для меня он большая глыба, которая помогла мне стать собой, пройти инициацию. Благодаря ему я понял, кто я. Юхананов всегда называл меня артистом маски, единственным актером в театре, который может легко перевоплощаться. Он всегда помогал и финансово, и словом, и делом, абсолютно всегда. И давал большие возможности. То есть я что-то захотел поставить, он мне говорит: «Давай ставь, Володь, все сделаем», — сказал Долматовский.

Он отметил, что испытывает боль из-за смерти Юхананова и не понимает, как будет развиваться театр. По словам актера, худрук всегда строил планы на 10 лет вперед и был полон идей.

Сначала ушел Владимир Борисович Коренев — глава нашего театра, мой первый мастер, а потом ушел Юхананов — второй мой мастер, который считал меня очень хорошим артистом. О нем можно долго говорить, я в этом абсолютно уверен. Он играл ключевую роль в моей творческой жизни последние 10 лет. Мы не успели с ним попрощаться, — добавил Долматовский.

Ранее актриса Алла Казакова назвала ушедшего из жизни в возрасте 67 лет Юхананова настоящим художником и светлым человеком. По ее словам, режиссер был взбалмошным, но великодушным.

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