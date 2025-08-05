Актриса Казакова назвала режиссера Юхананова великим мастером

Художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов был настоящим художником и светлым человеком, заявила NEWS.ru актриса Алла Казакова. По ее словам, режиссер был взбалмошным, но великодушным.

Как профессионал Юхананов был великим мастером, интересным, полным фантазий, идей, планов. Такой мечтатель, настоящий художник в душе и ребенок. Он был очень светлым человеком. Да, может быть, со взбалмошным характером, но он был художником. Он был великодушный человек, и это большая потеря для нас всех, — сказала Казакова.

Ранее театральный критик, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский сообщил, что Юхананов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Он поставил более ста спектаклей, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Вильнюсе, Виченце и Котбусе.

До этого стало известно, что в Баку умер Эльчин Эфендиев — народный писатель Азербайджана, сценарист и режиссер, автор сценария к фильму «Удар в спину». Ему был 81 год. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.