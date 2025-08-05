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05 августа 2025 в 11:26

Умер писатель и режиссер Эльчин Эфендиев

Эльчин Эфендиев Эльчин Эфендиев Фото: Виктор Калинин/РИА Новости

3 августа в Баку умер Эльчин Эфендиев — народный писатель Азербайджана, сценарист и режиссер, автор сценария к фильму «Удар в спину», сообщает Oxu.az. Ему был 81 год. Причиной смерти врачи называют остановку сердца. Прощание с писателем прошло на следующий день в Национальном театре юного зрителя.

Эфендиев был одним из самых известных современных азербайджанских литераторов. Его произведения переведены более чем на 20 языков и экранизировались в СССР и Азербайджане. Он выступил автором сценариев к фильмам «Первая любовь Балададаша», «Дачный сезон», «Серебристый фургон» и другим.

Как актер Эфендиев снялся в ленте «Юбилей Данте», а как режиссер работал над первым азербайджанским мультфильмом «Джиртдан». Кроме творческой деятельности, он преподавал в Бакинском госуниверситете, имел ученую степень доктора философии.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Юрия Еремина, выдающегося режиссера и педагога, скончавшегося на 82-м году жизни. Мастер прославился созданием «литературного театра», перенося на сцену произведения Флобера, Достоевского и Тургенева. Его спектакли «Мадам Бовари» и «Серебряный век» долгие годы оставались популярными среди зрителей.

До этого в Аргентине ушел из жизни Ариэль Баркилон — легендарный режиссер и драматург, оказавший значительное влияние на театральное искусство Латинской Америки. Его пьесы ставились в театрах Испании, Италии и Латинской Америки, а такие работы, как «Супергерои уже не те» и «Покорная плоть», стали классикой современной драматургии.

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