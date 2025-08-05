Ушел из жизни худрук Электротеатра Станиславский Худрук Электротеатра Станиславский Юхананов умер в возрасте 67 лет

Ушел из жизни художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов, сообщил ТАСС ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) театральный критик Григорий Заславский. Ему было 67 лет.

Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов, — сказал собеседник агентства.

Что стало причиной смерти Юхананова, не уточняется. Дата и место прощания будут известны позднее.

Юхананов запомнился как выдающийся режиссер и новатор российского театра. Окончив Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино» в 1979 году и ГИТИС по режиссуре в 1986 году, он стал одной из ключевых фигур театрального авангарда.

В 1985 году Юхананов создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр». Год спустя он выступил одним из основателей легендарного движения «Параллельное кино» под брендом «СИНЕ ФАНТОМ», объединившего журнал, фестиваль и киноклуб.

С 1988 года Юхананов совмещал творческую деятельность с педагогической, преподавая в Ленинградском Свободном университете, Свободной академии в Москве и руководя актерско-режиссерскими курсами в ГИТИСе. Он также стоял у истоков первой петербургской частной балетной труппы «Санкт-Петербургский Маленький балет» и возглавлял экспериментальные театральные лаборатории, включая знаковую «ЛабораТорию. Голем».

За свою карьеру Юхананов осуществил более 40 постановок на ведущих сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Вильнюса и Лондона, а с 2013 года до конца жизни занимал пост художественного руководителя московского Электротеатра Станиславский.

Ранее умер член Союза кинематографистов России звукорежиссер Петр Пивоваров. Он ушел из жизни 1 августа в возрасте 71 года. Причины смерти не раскрываются.