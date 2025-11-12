Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:54

Друг и коллега Симонова рассказал о последних днях жизни артиста

Актер Шлыков вспомнил, что его коллега Симонов жаловался на сердце перед смертью

Юрий Шлыков Юрий Шлыков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Артист Театра Вахтангова Владимир Симонов перед смертью жаловался на сердце, рассказал NEWS.ru его коллега по цеху Юрий Шлыков. По словам актера, труппа потеряла не только хорошего товарища или артиста, но очень хорошего человека.

Моя дружба или приятельство с Владимиром Симоновым началась почти 50 лет назад. С 1977 года, когда он учился на курсе, — поделился Шлыков.

Актер вспомнил, как с Симоновым можно было оставаться после репетиций, отметив его дар педагога. Товарищи обсуждали не только театр, но и дружбу, смысл, жизнь.

Уход Володи — абсолютная внезапность. Я был абсолютно к этому не готов. Хотя он плохо себя чувствовал, жаловался на сердце, он утомлялся, но мне казалось, что это усталость. Театр, все надоедает, но случилась такая трагедия. И очень трудно произнести слова: «Прощай, пусть земля тебе будет пухом», — заключил Шлыков.

Ранее стало известно, что Симонов находился на стационарном лечении в течение двух недель перед своей смертью. 68-летний актер, который скончался 8 ноября, умер из-за острой сердечной недостаточности.

артисты
театры
прощания
похороны
