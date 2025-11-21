Международный муниципальный форум стран БРИКС
Если каша на завтрак, то только такая — готовим аппетитный крамбл за 20 минут: все смешал и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Утром нет времени на готовку? Этот крамбл собирается за 5 минут, а пока он запекается, собраться успеваете и вы. Идеальный вариант для полезного и сытного начала дня.

Одно яблоко и одну грушу очищаю от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю фрукты в жаропрочную форму, добавляю 40–60 г овсяных хлопьев, мед и корицу по вкусу, затем тщательно все перемешиваю. Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут, пока фрукты не станут мягкими, а овсянка сверху не подрумянится. Готовый крамбл подаю сразу, добавив сверху столовую ложку греческого йогурта и посыпав измельченными грецкими орехами (3-4 шт.).

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

