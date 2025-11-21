Вкуснее зраз и мяса по-французски! Немецкая запеканка ауфлауф — нужны картошка, фарш и сливки

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в уютный немецкий гастхаус с его душевной атмосферой и сытной кухней? Ауфлауф — традиционная немецкая запеканка, которая является настоящим воплощением немецкого гостеприимства. Это не просто запеканка, а целая симфония вкусов, где нежный картофель, сочные овощи и ароматный фарш объединяются под воздушной яично-сливочной шапкой. Немцы обожают это блюдо за его сытность, простоту и тот самый уют, который возникает, когда семья собирается за столом.

Для ауфлауфа вам понадобится: 500 г картофеля, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 болгарский перец, 4 яйца, 200 мл сливок, 100 г сыра, соль, перец, мускатный орех. Картофель отварите и нарежьте ломтиками. Обжарьте фарш с луком и перцем. Выложите в форму слоями: картофель, фарш с овощами. Взбейте яйца со сливками и специями, залейте запеканку. Посыпьте сыром и запекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячей с хрустящим салатом! Это блюдо особенно хорошо с немецким пивом или яблочным соком.

