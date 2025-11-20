Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 04:33

Перезагружаем рис с этим азиатским рецептом — жарю скрембл на сковороде и подаю к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот жареный рис я впервые попробовал в маленьком азиатском бистро, куда зашел перекусить после работы. Сочетание простых ингредиентов с восточными соусами произвело на меня такое впечатление, что я сразу попросил рецепт. Теперь это мое любимое блюдо для быстрых завтраков, которое напоминает о том самом уютном бистро.

Для жареного риса мне нужно: зеленый лук (2–3 стебля), репчатый лук (1 шт.), яйца (3 шт.), вареный рис (300 г), соевый соус (0,5 ст. л.), кунжутное масло (1 ст. л.), устричный соус (0,5 ст. л.), сливочное масло (30 г), соль и перец по вкусу. Готовлю так: нарезаю лук и обжариваю на растительном масле до прозрачности. Добавляю взбитые яйца и готовлю скрембл. Ввожу рис, все соусы и сливочное масло. Хорошо прогреваю, постоянно помешивая. В конце добавляю нарезанный зеленый лук и кунжутное масло. Подаю сразу, пока блюдо горячее. Получается невероятно ароматно и сытно!

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

