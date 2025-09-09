Москвич поплатился за необычный отдых в метро

Суд обязал москвича компенсировать убытки столичному метрополитену за срыв движения поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Мужчина на 20 минут парализовал работу Люблинско-Дмитровской линии, спустившись на пути и расположившись в путевом лотке станции «Крестьянская застава».
Согласно материалам, все произошло поздно вечером, когда пассажир «неуверенной походкой» вышел из вагона, а затем безуспешно попытался помешать закрытию дверей. После он полежал на платформе, встал, сбросил личные вещи, спустился на пути и лег в путевой лоток.
Приближающийся поезд был экстренно остановлен благодаря вмешательству других пассажиров. Движение на участке было остановлено на 20 минут, что привело к отмене шести рейсов и внеплановой высадке пассажиров из трех составов.
Метрополитен подал иск о возмещении убытков, который ответчик полностью признал в суде. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.
Ранее на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге мальчик получил травму руки, засунув ее в зазор между движущимся эскалатором и балюстрадой. Ребенка госпитализировали с повреждением конечности.