Москвич поплатился за необычный отдых в метро Лежавшего на путях мужчину обязали компенсировать убытки московскому метро

Суд обязал москвича компенсировать убытки столичному метрополитену за срыв движения поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Мужчина на 20 минут парализовал работу Люблинско-Дмитровской линии, спустившись на пути и расположившись в путевом лотке станции «Крестьянская застава».

Согласно материалам, все произошло поздно вечером, когда пассажир «неуверенной походкой» вышел из вагона, а затем безуспешно попытался помешать закрытию дверей. После он полежал на платформе, встал, сбросил личные вещи, спустился на пути и лег в путевой лоток.

Приближающийся поезд был экстренно остановлен благодаря вмешательству других пассажиров. Движение на участке было остановлено на 20 минут, что привело к отмене шести рейсов и внеплановой высадке пассажиров из трех составов.

Метрополитен подал иск о возмещении убытков, который ответчик полностью признал в суде. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

