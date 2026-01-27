Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле

Турагент Минасина: при овербукинге отель обязан предоставить альтернативу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При возникновении ситуации овербукинга администрация гостиницы обязана найти для гостя альтернативный вариант размещения, заявила NEWS.ru турагент Рада Минасина. По ее словам, подобная практика часто возникает из-за преднамеренных действий отеля или технических сбоев в системах бронирования.

Часто овербукинг появляется из-за преднамеренной практики продажи дополнительных номеров, основанной на статистике отмен и незаездов. Отели рассчитывают риск и стараются повысить заполняемость, но прогноз может оказаться неверным из-за резкого изменения спроса. Еще одна распространенная причина — технические сбои и рассинхронизация между разными платформами бронирования. По правилам многих стран, отель обязан предложить равноценный или лучший вариант размещения и возместить расходы, связанные с переездом, если он не выполнил бронирование. Лучше заранее уточнить правила и условия бронирования. Для отелей важно иметь стандартную процедуру действий при овербукинге, — пояснила Минасина.

Она отметила, что для минимизации таких рисков отелям необходимо использовать современные системы управления и регулярно анализировать данные. По ее словам, гостю же, столкнувшемуся с отсутствием забронированного номера, в первую очередь следует действовать спокойно и конструктивно. Турагент добавила, что ключевым моментом является документальное фиксирование всех действий администрации и предлагаемых решений.

Если вы приехали и узнали, что номер занят, сохраняйте спокойствие и вежливо запросите письменное подтверждение проблемы. Попросите менеджера предложить альтернативный вариант размещения в этом же или более высоком ценовом сегменте и узнайте о возможной компенсации за неудобства. Требуйте документировать договоренности: ваучер на другой отель, трансфер и сведения о сумме возмещения должны быть оформлены устно и письменно, — резюмировала Минасина.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут обязать выплачивать компенсации пассажирам в случае овербукинга. С такой инициативой выступили депутаты от «Новых людей», направив письмо главе Минтранса Андрею Никитину. Парламентарии отметили, что надежность авиаперевозок и соблюдение прав пассажиров являются одним из главных факторов развития внутреннего туризма.

