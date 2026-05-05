В Госдуме предположили, что Евросоюзу на самом деле нужно от Пашиняна Депутат Калашников: ЕС ждет от Пашиняна создания проблем на южных рубежах России

Евросоюз хотел бы, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян создавал проблемы для России на ее южных рубежах, таким мнением с NEWS.ru поделился глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Сам же Пашинян, уверен парламентарий, не получит от ЕС ничего, кроме обещаний.

Что нужно ЕС от Пашиняна? Чтобы он хоть как-то ввязался против России — хоть тушкой, хоть чучелом, но создал проблемы на ее южных рубежах. По сути, его антироссийская позиция — вот что им нужно. И как только в ЕС почувствовали эту слабину, они за нее ухватились, — убежден Калашников.

Ранее Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС ради вступления в Евросоюз в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня. Политик начал рассказывать о важности транспортной доступности между Ереваном, Баку и Анкарой, свободного перемещения грузов и торговли. По словам армянского премьера, в этих вопросах с точки зрения отношений ЕС и Армении он видит большой потенциал.