День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 15:05

В Госдуме предположили, что Евросоюзу на самом деле нужно от Пашиняна

Депутат Калашников: ЕС ждет от Пашиняна создания проблем на южных рубежах России

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз хотел бы, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян создавал проблемы для России на ее южных рубежах, таким мнением с NEWS.ru поделился глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Сам же Пашинян, уверен парламентарий, не получит от ЕС ничего, кроме обещаний.

Что нужно ЕС от Пашиняна? Чтобы он хоть как-то ввязался против России — хоть тушкой, хоть чучелом, но создал проблемы на ее южных рубежах. По сути, его антироссийская позиция — вот что им нужно. И как только в ЕС почувствовали эту слабину, они за нее ухватились, — убежден Калашников.

Ранее Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС ради вступления в Евросоюз в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня. Политик начал рассказывать о важности транспортной доступности между Ереваном, Баку и Анкарой, свободного перемещения грузов и торговли. По словам армянского премьера, в этих вопросах с точки зрения отношений ЕС и Армении он видит большой потенциал.

Власть
Россия
Армения
Евросоюз
Никол Пашинян
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.