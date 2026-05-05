Город и технологии: интервью с руководителем продуктов цифровизации городов

Руководитель продуктов цифровизации городов Ксения Краснова отвечает на вопросы о том, почему мегапроекты новых городов не оправдывают себя, а технологии вроде цифровых двойников делают существующие города технологичными.

— Ксения, когда недавно появились новости о том, что новый город The Line («Линия») в Саудовской Аравии поставили на паузу — жалко ли утопию или это было ожидаемо?

— Идея линейного инновационного города на 170 километров в пустыне смелая, а такие эксперименты нужны для развития. Но даже футуристичный проект должен соотноситься с экономикой, логистикой, климатом и с предпочтениями будущих горожан. В какой-то момент в этом проекте видение начало расходиться с возможностями — масштаб, сроки, климат, переселение людей. Проблема в том, что сначала появляется символ будущего, а уже потом честная стратегия, экономика и ответ, кто и зачем будет там жить. И любой сбой по деньгам или срокам быстро ставит под вопрос его существование.

— Что сегодня реально меняет города — видение будущего или практические инструменты вроде цифровых двойников?

— Каждый день вижу подтверждение второго. Это не картинки, а модели, которые собирают данные о зданиях, транспорте, инфраструктуре и жителях. В одном месте мэрия и бизнес видят, что происходит, и могут проигрывать сценарии: что будет с трафиком при новом строительстве, как изменится нагрузка на сети, где у жителей системные проблемы.

— Если относиться к цифровому двойнику как к операционной системе города, какие задачи он помогает решать?

— Администрации используют его для планирования застройки и инфраструктуры, транспорта. Бизнес оценивает сценарии развития территорий до инвестиций и стройки, горожане получают сервисы и возможность участвовать в развитии города. Я с командой разработала линейку решений: от платформы цифрового двойника до бизнес-аналитики и пользовательских сервисов. Они уже внедрены, в том числе в Иннополисе, и помогают мэрии работать эффективнее.

— Если мегапроекты упираются не в технологии, а в стратегию и людей, какие компетенции нужны тем, кто сегодня развивает инновации в городах?

— Важно уметь собирать воедино урбанистику, данные и технологии. Я помогаю городам принимать решения на основе данных и подходить к цифровизации без иллюзий. По образованию я архитектор-градостроитель, давно работаю на стыке города и цифровых технологий. Ранее соосновала отдел и руководила цифровыми проектами и продуктами в «КБ Стрелка», сейчас в Университете Иннополис руковожу разработкой цифровых двойников и городских платформ.

— Минстрой и ДОМ.РФ говорят о цифровых двойниках как об основе для мастер-планов. Почему городам уже не хватает одних бумажных стратегий?

— Стратегии и мастер-планы делают один раз на несколько лет или десятков лет. На практике они быстро устаревают: меняется экономика и запросы жителей. Крупным городам недостаточно «бумажной урбанистики». Когда есть данные, нужны цифровые модели, возможность проигрывать сценарии, а соответственно, цифровое мастер-планирование и цифровые двойники.

— Опыту каких проектов цифровых двойников городов стоит поучиться?

— Города успешно используют цифровые двойники по-разному: где-то сильный акцент на преступности, как в Шанхае, у других — на климатических рисках, как в Сингапуре и Рио-де-Жанейро. Важно не слепо копировать, а понимать процессы и адаптироваться под конкретный город и его ограничения. Поэтому я разбираю кейсы и сопоставляю их с конкретным городом — так удается брать лучшее из мировых примеров, не отрываясь от реальности.

— Цифровизация города — это всегда про работу и с разработчиками, и с урбанистами, и с чиновниками. Это всегда конфликт интересов?

— Скорее разные языки. Разработчики обсуждают архитектуру решения, мэрии — сроки и эффекты, жителям важны конкретные изменения в городе. Задача — собрать эти перспективы и объяснять сложные вещи простыми словами. Важно, чтобы кто-то видел картину целиком и честно говорил, что реально может цифровой двойник, а где он не будет эффективен.

— Последний вопрос: сильно ли отличается город с цифровым двойником через 10 лет от сегодняшнего?

— Такие города уже есть: Сингапур показывает, как цифровой двойник становится операционной системой, на которой работают транспорт, инженерка, безопасность, развитие территорий. Такой город выглядит не футуристично, а как привычный город, который просто меньше ошибается: решения принимаются не «на глазок», а с опорой на данные. Громкие города-утопии ставят на паузу, а реальные цифровые решения типа цифровых двойников меняют существующие города изнутри — за этим будущим стоит следить.

Автор: Елизавета Стрельникова