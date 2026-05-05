05 мая 2026 в 15:36

Китай испытал новое «магическое оружие»

Минобороны Китая протестировало новую ракетную систему

Китай провел испытания секретного ракетного вооружения, сообщает издание aif.ru. Тесты новой разработки дополнили серию недавних испытаний электромагнитных пушек, лазерных установок и современных систем радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, Пекин активно внедряет в армию квантовые системы связи в рамках глобальной программы модернизации. Масштабное перевооружение НОАК направлено на значительное повышение боевого потенциала страны на фоне текущей геополитической ситуации. Власти КНР планируют полностью завершить этот процесс к 2027 году, приурочив успех к столетнему юбилею китайской армии.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела тренировку с использованием авианосца «Шаньдун», в ходе которой были отработаны удары по Тайваню. Маневры с участием корабля прошли в рамках учений «Гром в проливе — 2025А».

Перед этим тайваньские вооруженные силы сообщили об обнаружении 76 самолетов и 15 военных кораблей китайской армии, которые приближались к острову, за последние сутки. Кроме того, радары также засекли четыре служебных корабля НОАК.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
