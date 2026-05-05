Китай испытал новое «магическое оружие»

Китай провел испытания секретного ракетного вооружения, сообщает издание aif.ru. Тесты новой разработки дополнили серию недавних испытаний электромагнитных пушек, лазерных установок и современных систем радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, Пекин активно внедряет в армию квантовые системы связи в рамках глобальной программы модернизации. Масштабное перевооружение НОАК направлено на значительное повышение боевого потенциала страны на фоне текущей геополитической ситуации. Власти КНР планируют полностью завершить этот процесс к 2027 году, приурочив успех к столетнему юбилею китайской армии.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела тренировку с использованием авианосца «Шаньдун», в ходе которой были отработаны удары по Тайваню. Маневры с участием корабля прошли в рамках учений «Гром в проливе — 2025А».

Перед этим тайваньские вооруженные силы сообщили об обнаружении 76 самолетов и 15 военных кораблей китайской армии, которые приближались к острову, за последние сутки. Кроме того, радары также засекли четыре служебных корабля НОАК.