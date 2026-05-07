Названы сроки начала серийного выпуска импортозамещенных «Суперджетов» Чемезов: Ростех начнет серийный выпуск импортозамещенных SSJ 100 с 2027 года

Ростех рассчитывает начать серийный выпуск импортозамещенных пассажирских самолетов SSJ 100 с 2027 года, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, к 2030 году планируется выпускать 20 суперджетов.

К 2030 году планируем выпускать МС-21 — 36 машин, «Суперджет» — 20 машин и Ил-114 — 12 машин, — подчеркнул Чемезов.

Что касается самолетов МС-21, треть сертификационных полетов уже завершены, уточнил он. Глава Ростеха выразил надежду на то, что в первом квартале следующего года эта работа подойдет к концу и корпорация запустит серийное производство этих машин.

Ранее Чемезов рассказал, что Ростех создал маневренный беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место, добавил гендиректор. Он напомнил, что деятельность Ростеха сейчас в первую очередь направлена на производство продукции для армии.

До этого стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация и индийская HAL заключили соглашение о лицензионном производстве российских самолетов SJ 100. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки Wings India 2026.