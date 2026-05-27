В РПЦ высказались о возможности клонировать людей

Создание полноценных клонов человека недопустимо и достаточно бессмысленно, заявил в беседе с 360.ru иеромонах Феодорит. По мнению священника, подобные идеи просто нелепы.

Даже овечка Долли прожила какое-то ограниченное количество времени. Если мы говорим о пересадке мозга в клон, то получается, что этот объект сам по себе неполноценен. Так же, как сейчас используются искусственные органы. Однако делать из клона полноценный дубликат человека уже недопустимо и нелепо. Зачем нам нужна вторая такая же личность? — высказался Феодорит.

