Политолог ответил, почему Иран не создал ядерное оружие

Иран никогда не стремился переводить ядерные технологии из мирного в военное русло, заявил политолог Владимир Киреев. В разговоре с «ФедералПресс» эксперт подчеркнул, что, если бы Тегеран реально преследовал такую цель, подобное оружие уже было бы у страны 20 лет назад.

Иран на протяжении многих лет придерживается долгосрочной стратегии: не переводить ядерные технологии из мирного русла в военное. Если бы Тегеран имел намерение создать ядерное оружие, он сделал бы это уже как минимум 20 лет назад, в начале нулевых. Тогда у него были все необходимые технологии, — пояснил политолог.

По его словам, Иран стремился обладать ядерными технологиями, но необходимыми в мирных целях. Поэтому, считает Киреев, обещание, данное президенту США Дональду Трампу, вписывается в долгосрочную стратегию и не является проблемой для Тегерана.

Ранее Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран подтвердил свою позицию по этому вопросу.