Восемь российских аэропортов приостановили прием и отправку рейсов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Минтрансе РФ. В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности гражданских полетов.

В список вошли аэропорты Внуково, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Пермь (Большое Савино), Сочи, Тамбов (Донское), Череповец и Ярославль. Минтранс и Росавиация держат работу гражданской авиации России на особом контроле.

Ранее в Росавиации сообщили о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В агентстве пояснили, что введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно о введении временных ограничений на работу аэропортов в нескольких российских городах, включая Сочи, Тамбов и Ульяновск, для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 7 мая ограничения также начали действовать в Иваново, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Пензе, Ярославле и Калуге.