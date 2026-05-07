07 мая 2026 в 14:54

Восемь российских аэропортов приостановили прием и отправку рейсов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Восемь российских аэропортов приостановили прием и отправку рейсов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Минтрансе РФ. В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности гражданских полетов.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства не принимают и не отправляют рейсы восемь аэропортов, — говорится в сообщении.

В список вошли аэропорты Внуково, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Пермь (Большое Савино), Сочи, Тамбов (Донское), Череповец и Ярославль. Минтранс и Росавиация держат работу гражданской авиации России на особом контроле.

Ранее в Росавиации сообщили о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В агентстве пояснили, что введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно о введении временных ограничений на работу аэропортов в нескольких российских городах, включая Сочи, Тамбов и Ульяновск, для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 7 мая ограничения также начали действовать в Иваново, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Пензе, Ярославле и Калуге.

