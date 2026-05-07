Аэропорты сразу трех городов освободились от сковывающих ограничений Росавиация: ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы были сняты, заявили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве пояснили, что введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов в нескольких российских городах, включая Сочи, Тамбов и Ульяновск, для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 7 мая ограничения также начали действовать в Иваново, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Пензе, Ярославле и Калуге.

До этого пресс-служба московского аэропорта Домодедово сообщила, что на фоне временных ограничений на прием и выпуск самолетов задерживались 11 рейсов на прилет. При этом службы аэропорта работали в штатном режиме.

Также стало известно, что три пассажирских самолета не смогли приземлиться в Домодедово, еще шесть — во Внуково. Причиной стали ограничения, связанные с обеспечением безопасности.