07 мая 2026 в 08:20

В одном из городов Прикамья временно закрыли аэропорт

Росавиация: в аэропорту Перми введены временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Перми введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пермь («Большое Савино»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов в ряде российских городов, включая Сочи, Тамбов и Ульяновск. В этих городах не производились отправка и прием рейсов.

До этого сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово задерживались 11 рейсов на прилет на фоне временных ограничений на прием и выпуск самолетов. При этом в пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что службы аэропорта работали штатно.

До этого стало известно, что три пассажирских самолета не смогли приземлиться в подмосковном аэропорту Домодедово, еще шесть — в столичном Внуково. Причиной стали ограничения, связанные с обеспечением безопасности. В справочной службе Домодедово уточнили, что три борта были перенаправлены на посадку в аэропорт Шереметьево.

