07 мая 2026 в 09:06

Медведев раскрыл, кто вбрасывает тезисы о неизбежности войны с Россией

Дмитрий Медведев
В Германии постоянно вбрасываются тезисы о практически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье. Политик добавил, что происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, передает RT.

Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году, — заявил Медведев.

Он добавил, что в представленной министром обороны Борисом Писториусом военной стратегии Германии в качестве фундаментальной угрозы «основанному на правилах миропорядку» обозначена РФ. Согласно документу, Москва якобы стремится ослабить единство НАТО и нарушить прочность трансатлантических связей.

Медведев указал, что в связи с этим попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию — лишь возрастать. Он подчеркнул, что курс на проведение масштабного реванша стал официальным.

Заместитель председателя Совбеза также утверждал, что Россия обязана разместить на своих западных рубежах войска, которые постоянно будут готовы к боевым действиям. Он указал, что повторения событий июня 1941 года допустить нельзя.

