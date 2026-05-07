Попал в яму на дороге: как оформить ДТП и возместить ущерб

Весной качество некоторых дорог в российских регионах ухудшается, что, как правило, связано с таянием снега и сложными климатическими условиями. В это время года возрастает количество ДТП из-за плохого дорожного покрытия. Попадание автомобиля в яму может повлечь за собой самые серьезные последствия. Что делать, если вы оказались в такой ситуации, как добиться компенсации — в материале NEWS.ru.

Кто несет ответственность в случае попадания машины в яму на дороге

Яма на дороге — это не стихийное бедствие, а дефект содержания трассы, пояснил в разговоре с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников. По его словам, зачастую разрушение полотна происходит из-за резких температурных перепадов. Если действовать грамотно, то закон полностью на стороне водителя, утверждает эксперт.

«За каждую выбоину отвечает конкретный балансодержатель дороги: городская администрация, дорожное управление или подрядчик. По ГОСТ Р 50597-2017, яма не может быть глубже 5 см, длиннее 15 см и шире 60 см. Все, что выходит за эти пределы, — брак, за который владелец дороги несет материальную ответственность по ст. 1064 ГК РФ. Кроме того, отсутствие ограждений и знаков вокруг такого провала — это состав административного правонарушения по ст. 12.34 КоАП РФ», — сказал специалист.

Что делать, если вы попали на автомобиле в яму

Первое — не уезжайте, отметил Сальников. По его словам, наезд на яму, вызывающий повреждения машины, — это ДТП.

«Звоните в ГИБДД и вызывайте наряд. До приезда инспектора фиксируйте все сами: сделайте фото ямы с привязкой к местности и обязательно — с замером глубины. Снимите общий план дороги, покажите, что предупреждающих знаков нет», — пояснил юрист.

Если у вас отсутствует линейка, можно использовать такие подручные средства, как спичечный коробок, пачка сигарет и зажигалка, посоветовал в разговоре с NEWS.ru адвокат Константин Степанов. «Желательно чтобы сотрудники ГИБДД при вас связались с дорожной службой и вызвали ее представителя на место ДТП с целью фиксации и возможного мирного урегулирования», — пояснил собеседник.

По словам Сальникова, также необходимо добиться от инспектора составления акта выявленных недостатков в содержании дорог с точными размерами ямы и определения об отказе в возбуждении дела (в документе зафиксируют повреждения автомобиля). Без этих документов доказать вину дорожников в суде будет в разы сложнее, подчеркнул юрист.

«Не ремонтируйте машину сразу — сделайте независимую экспертизу ущерба, заранее пригласив на осмотр владельца дороги с помощью телеграммы», — посоветовал Сальников.

Степанов также порекомендовал обратиться к независимому оценщику, чтобы оценить повреждения автомобиля, полученные в ходе происшествия.

Председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач в беседе с NEWS.ru подтвердил, что потерпевший должен доказать факт и размер ущерба, а также установить того, кто причинил вред. Если речь идет о платной дороге, то можно вызвать аварийных комиссаров или обычных сотрудников полиции, если был нанесен урон здоровью.

Как получить компенсацию в случае попадания автомобиля в яму на дороге

Сальников сообщил, что ОСАГО в этом случае не работает — платит собственник дороги.

«Сначала направьте ему досудебную претензию с заключением эксперта и копиями документов ГИБДД. Почти всегда следует отказ, тогда остается суд. Судебная практика устоялась: если была соблюдена вся процедура фиксации, то водители взыскивают стоимость ремонта без учета износа, утрату товарной стоимости, расходы на экспертизу, эвакуатор и госпошлину. Перспектива выигрыша дела — выше 90%», — сказал юрист.

Не стоит верить словам, что случившееся — форс-мажор, подчеркнул Сальников.

«Главное — не покидать место ДТП, нужно все замерить и зафиксировать документально», — резюмировал юрист.

Какие повреждения может получить автомобиль в случае попадания в яму на дороге

Чаще всего от повреждений дорожного покрытия страдают диски и шины, рассказал в беседе с NEWS.ru директор одного из техцентров Михаил Пальмов. По его словам, стоимость правки легкосплавных дисков составляет тысячи рублей.

«В более тяжелых случаях, если речь идет о глубоких ямах, можно повредить элементы подвески. В зависимости от силы удара могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора, рычаг и верхняя опора амортизатора, рулевой наконечник и тяга, а также рулевая рейка», — пояснил Пальмов.

По его словам, в таком случае речь идет о дорогостоящем ремонте, за который придется заплатить десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Ранее автоэксперт, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов предложил ввести ОСАГО для российских автодорожных компаний. По его мнению, это станет стимулом для них добросовестно следить за состоянием объектов. Шкуматов высказал мнение, что существующая система штрафов неэффективна, поскольку забирает у дорожников ресурсы, необходимые для содержания дорог.

NEWS.ru ранее сообщил, что судьи часто становятся на сторону водителей. Можно подать иск самому или обратиться к юристу. Счет за его услуги нужно будет включить в общую сумму компенсации. Если у вас полис КАСКО, то в данном случае все просто — стоит ждать выплаты от своего страховщика, который в дальнейшем сам будет взыскивать сумму компенсации с виновников ДТП.

