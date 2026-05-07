Терапевт назвала симптомы серьезного дефицита витамина D

Терапевт Тен: слабость в мышцах и потливость говорят о дефиците витамина D

Слабость в мышцах, потливость головы без нагрузки и частая подверженность простудам могут свидетельствовать о серьезном дефиците витамина D в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, эти симптомы являются ранними сигналами недостатка «солнечного» гормона.

Витамин D — это «солнечный» гормон. Он отвечает за усвоение кальция, иммунитет, настроение и мышечную силу. Его действие близко к стероидным гормонам. Какие существуют ранние сигналы недостатка витамина D? Это ноющая боль в костях, особенно при надавливании на голень или грудину, слабость в мышцах, когда трудно подняться по лестнице без одышки, зимняя хандра, частые инфекции дыхательных путей и потливость головы. По данным НМИЦ эндокринологии, в России дефицит витамина D обнаружен у 70–80% населения, — пояснила Тен.

Ранее психолог Елена Шпагина заявила, что обострение конфликтов весной связано с накопленной за зиму усталостью — в холодный период люди меньше двигаются, бывают на свежем воздухе и хуже спят. Она отметила, что из-за дефицита витамина D у человека снижается уровень серотонина и дофамина, а следом за ним когнитивный контроль.

