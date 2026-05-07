Медведев рассказал, какой характер приобрел курс ФРГ на реванш Медведев: курс Германии на реванш после Второй мировой войны стал официальным

Курс Германии на реванш после Второй мировой войны стал официальным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил в статье «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?», что нынешнее немецкое правительство объявило РФ «угрозой безопасности» и поставило задачу нанести Москве «стратегическое поражение». Статья опубликована на сайте телеканала RT.

Курс на проведение масштабного реванша стал официальным, — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что в Германии ведется усиленная пропаганда, часто публикуются тезисы о якобы неизбежном военном столкновении с Россией к 2029 году. Он добавил, что немецкие СМИ в основном стараются воздействовать на молодежь.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе и в Японии идет ползучая легализация реваншистских сил. Она привела в пример Токио, который так и не признал вину за Вторую мировую войну. Кроме того, Захарова отметила, что Запад готовится оторвать Белоруссию от России. Она подчеркнула, что таким образом западники готовятся к реваншу.