07 мая 2026 в 08:56

Медведев рассказал, какой характер приобрел курс ФРГ на реванш

Медведев: курс Германии на реванш после Второй мировой войны стал официальным

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Курс Германии на реванш после Второй мировой войны стал официальным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил в статье «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?», что нынешнее немецкое правительство объявило РФ «угрозой безопасности» и поставило задачу нанести Москве «стратегическое поражение». Статья опубликована на сайте телеканала RT.

Курс на проведение масштабного реванша стал официальным, — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что в Германии ведется усиленная пропаганда, часто публикуются тезисы о якобы неизбежном военном столкновении с Россией к 2029 году. Он добавил, что немецкие СМИ в основном стараются воздействовать на молодежь.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе и в Японии идет ползучая легализация реваншистских сил. Она привела в пример Токио, который так и не признал вину за Вторую мировую войну. Кроме того, Захарова отметила, что Запад готовится оторвать Белоруссию от России. Она подчеркнула, что таким образом западники готовятся к реваншу.

Власть
Россия
Германия
Дмитрий Медведев
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

