07 мая 2026 в 08:44

Трамп сравнил войну в Иране с «экскурсией»

Трамп назвал конфликт в Иране экскурсией на фоне войн во Вьетнаме и Афганистане

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп назвал экскурсией войну в Иране на фоне Вьетнама и Афганистана. В социальной сети Truth Social он опубликовал инфографику, которая показывает продолжительность военных кампаний Соединенных Штатов за последние десятилетия.

Вот это да! Изучите эту таблицу! — отметил хозяин Белого дома.

На графике изображена диаграмма продолжительности различных войн в неделях. В том числе на ней показаны войны во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, а также Вторая мировая война и другие крупные конфликты, длительность которых превышала сотню недель. В конце красным цветом выделена дополнительная строка «Экскурсия в Иране», напротив которой стоит число шесть.

Ранее Трамп заявил, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран подтвердил свою позицию по этому вопросу. Переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

