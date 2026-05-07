Следственный комитет предъявил Карабанову обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве адвокату Александру Карабанову, которого задержали с поличным при получении 2 млн рублей, передает ТАСС. По данным ведомства, защитник подозревается в противоправных действиях.

По информации следствия, уголовное дело Карабанова связано с генеральным директором фирмы, которая поставляла товары для предприятий концерна «Калашников». В настоящий момент ведется расследование.

Ранее Замоскворецкий районный суд отправил под стражу адвоката Александра Карабанова. Фигуранта подозревают в особо крупном мошенничестве: он взял деньги у клиента, в отношении которого в тот момент проводилась доследственная проверка, и обещал помочь избежать уголовного преследования, хотя на самом деле не имел таких возможностей.

Кроме того, Следственный комитет России инициировал уголовное преследование двух судей, находящихся в отставке, — Каринэ Голиковой и Валерия Тарасова в Санкт-Петербурге. Голикову заподозрили в получении особо крупной взятки, а бывшему главе суда Тарасову инкриминируют посредничество при коррупционной сделке.