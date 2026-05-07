07 мая 2026 в 10:07

Медведев предостерег Германию от «ракетных заигрываний» с США

Медведев: размещение ракет США в Германии сломает баланс сил в Европе

Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Размещение значительного числа американских ракет в Германии, чего так хочет Берлин, сломает баланс сил в Европе, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?». По его словам, которые передает RT, Россия даст на это прямой ответ.

Проблема только в количестве американских ракет — будет оно символическим и временным или же ломающим баланс стратегической стабильности в Европе и, соответственно, приводящим к нашим прямым ответным действиям, — подчеркнул Медведев.

Ранее замглавы Совбеза выразил мнение, что мировое сообщество должно пресечь «ядерные поползновения» Германии. Политик считает, что к этому следует привлечь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН.

До этого Медведев сообщил, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска, чтобы не допустить повторения ситуации июня 1941 года. Он раскритиковал нынешний германский политический истеблишмент, подчеркнув, что современные немецкие политики увлеклись «игрой в оловянных солдатиков».

