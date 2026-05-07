Телеведущая Аврора назвала свои полезные бьюти-привычки

Телеведущая Аврора (настоящее имя — Ирина Юдина) рассказала в беседе с «Леди Mail», что каждое утро начинает с контрастного душа и зарядки. По ее словам, эти привычки заряжают продуктивностью на весь день.

Считаю, что гораздо проще понемногу внедрять правильные привычки. В моей жизни давно появилась зарядка, а два года назад внедрила контрастный душ, теперь не представляю, как можно без него. Ведь это совершенно другое ощущение себя и настроение. А когда нет времени и бегу утром на съемку, хотя бы немного разминаю лицо пальцами, наношу увлажняющую или питательную маску, — поделилась Аврора.

Она призналаcь, что любит скрабы и маски с кислотами, которые за счет отшелушивающего эффекта заменяют чистки у косметологов. Телеведущая добавила, что еще один полезный и омолаживающий ритуал — это поход в баню хотя бы раз в неделю.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что активный образ жизни и позитивное мышление помогают оставаться молодым. По его словам, всем взрослым важно сохранить в себе внутреннего ребенка.