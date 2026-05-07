«Мрачные настроения»: Медведев объяснил, почему будущее ФРГ тревожит Россию

Будущее ФРГ вызывает у России опасения, даже если Берлин в итоге не получит ядерное оружие, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье о новой милитаризации Германии. По его словам, которые передает RT, «успокаиваться» по поводу ФРГ «не стоит».

Сама по себе безумно легкомысленная милитаризация своей страны не является единственной целью немецких политиков. Она часть более сложного и глубокого процесса, угрожающего миллионам людей в мире. Нынешний курс содержит намёк на вполне инфернальные сюжеты. В них прослеживается попытка воплотить в жизнь самые мрачные реваншистские настроения верхушки немецкого общества, — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что Германия является единственным государством Европы, которое дважды после Первой мировой войны аннексировало соседние страны целиком, без сохранения им даже номинальных атрибутов независимости. Речь идет об аншлюсе Австрии в 1938 году и несиловом поглощении ГДР со стороны ФРГ в 1990 году, резюмировал политик.

Ранее Медведев сообщил, что размещение значительного числа американских ракет в Германии, чего так хочет Берлин, сломает баланс сил в Европе. В такой ситуации Россия непременно даст прямой ответ, уточнил замглавы СБ.