День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:22

«Мрачные настроения»: Медведев объяснил, почему будущее ФРГ тревожит Россию

Медведев: милитаризация ФРГ является частью курса немецких элит на реваншизм

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Будущее ФРГ вызывает у России опасения, даже если Берлин в итоге не получит ядерное оружие, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье о новой милитаризации Германии. По его словам, которые передает RT, «успокаиваться» по поводу ФРГ «не стоит».

Сама по себе безумно легкомысленная милитаризация своей страны не является единственной целью немецких политиков. Она часть более сложного и глубокого процесса, угрожающего миллионам людей в мире. Нынешний курс содержит намёк на вполне инфернальные сюжеты. В них прослеживается попытка воплотить в жизнь самые мрачные реваншистские настроения верхушки немецкого общества, — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что Германия является единственным государством Европы, которое дважды после Первой мировой войны аннексировало соседние страны целиком, без сохранения им даже номинальных атрибутов независимости. Речь идет об аншлюсе Австрии в 1938 году и несиловом поглощении ГДР со стороны ФРГ в 1990 году, резюмировал политик.

Ранее Медведев сообщил, что размещение значительного числа американских ракет в Германии, чего так хочет Берлин, сломает баланс сил в Европе. В такой ситуации Россия непременно даст прямой ответ, уточнил замглавы СБ.

Власть
Дмитрий Медведев
Германия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.