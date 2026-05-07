07 мая 2026 в 10:27

Еще четыре украинских дрона попытались атаковать Москву

Собянин: средства ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее глава Адыгеи Марат Кумпилов заявил, что силы ПВО сбили семь беспилотников над республикой в ночь и утром 7 мая. В станице Дондуковской БПЛА разрушили гараж и повредили остекление частного дома. При атаке никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал служебный микроавтобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате удара погибла женщина, а мужчина получил тяжелые травмы.

Тем временем пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили 347 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны.

