Пьяный водитель стал разговаривать с полицейскими на выдуманном языке В Тулуне пьяный водитель придумал язык для разговора с полицейскими

Участник массовой аварии в городе Тулуне попытался уйти от ответственности, заговорив на вымышленном языке, изображая иностранца, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области. Инцидент произошел после того, как водитель отечественной «Лады» не пропустил 44-летнего мужчину на Toyota Camry. В результате обе машины врезались в два припаркованных автомобиля.

Кроме того, на задаваемые ему вопросы по факту произошедшей дорожной аварии автомобилист стал отвечать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам, — сказано в сообщении.

Экспертиза показала, что водитель напился — норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины была превышена в шесть раз. Нарушителя привлекли к ответственности за пьяную езду, кроме того, на него составили протокол за невыполнение требований уступить дорогу и за поворот в запрещенном месте.

