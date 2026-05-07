Пьяный водитель стал разговаривать с полицейскими на выдуманном языке

В Тулуне пьяный водитель придумал язык для разговора с полицейскими

Участник массовой аварии в городе Тулуне попытался уйти от ответственности, заговорив на вымышленном языке, изображая иностранца, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области. Инцидент произошел после того, как водитель отечественной «Лады» не пропустил 44-летнего мужчину на Toyota Camry. В результате обе машины врезались в два припаркованных автомобиля.

Кроме того, на задаваемые ему вопросы по факту произошедшей дорожной аварии автомобилист стал отвечать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам, — сказано в сообщении.

Экспертиза показала, что водитель напился — норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины была превышена в шесть раз. Нарушителя привлекли к ответственности за пьяную езду, кроме того, на него составили протокол за невыполнение требований уступить дорогу и за поворот в запрещенном месте.

До этого в Сети появились кадры с аварией, в которой погибла актриса Ксения Добромилова. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Удар в момент ДТП был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
