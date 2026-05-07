Захарова назвала нервной реакцию Киева на предложение о перемирии

Инициатива России о перемирии вызвала нервную, истеричную реакцию в Киеве, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский угрозами параду Победы в Москве ясно дал понять, что ему плевать на память о борцах с немецкими нацистами, в том числе в своей семье, передает корреспондент NEWS.ru.

Эта инициатива, к слову, активно поддержанная президентом США [Дональдом] Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России [Владимиром Путиным] 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой, — отметила Захарова.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что ВС РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что Зеленский объявил перемирие из-за страха получить зеркальный ответ от ВС РФ в случае провокаций ВСУ 9 мая. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя», так как предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.