Город-спутник Запорожской АЭС на четверо суток остался без света Лихачев: Энергодар потерял электроснабжение с 30 апреля по 3 мая

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с 30 апреля по 3 мая столкнулся с полным отключением электричества, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Причиной инцидента стало повреждение электротехнического оборудования в Запорожской области, передает РИА Новости.

По словам руководителя Росатома, в указанный период критически важная инфраструктура населенного пункта перешла на питание от резервных дизель-генераторов. В частности, таким образом обеспечивались электричеством лечебные учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Лихачев отметил, что аварийная ситуация затронула исключительно городскую сеть, а не саму атомную станцию. Он добавил, что специалистам потребовалось несколько дней для устранения последствий поломки оборудования.

5 мая энергоснабжение было восстановлено полностью, — добавил он.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов информировал, что Киев осуществил массированный налет БПЛА на город во время действия объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским перемирия. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.