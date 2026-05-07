Россия не стала скрывать свое возмущение после осквернения памятника

Посольство Российской Федерации направило в Министерство иностранных дел Норвегии ноту, в которой выразило свое осуждение, сообщает РИА Новости. Поводом стало осквернение памятника советским воинам, произошедшее еще в марте этого года.

Посольство передало в МИД Норвегии ноту с решительным осуждением акта вандализма и потребовало принять срочные меры со стороны правоохранительных органов по поиску и наказанию виновных, — сказано в заявлении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена актом осквернения памятника советским солдатам в Норвегии. Российская сторона рассчитывает на проведение тщательного расследования и привлечение виновных к ответственности, добавила дипломат.

До этого в Кургане возбудили уголовное дело против женщины, которая прикурила сигарету от Вечного огня у обелиска Победы. Ее действия попали на камеры видеонаблюдения.

Также сообщалось, что перед судом в Москве предстанет 39-летний тренер по поп-ММА Заур Исмаилов, обвиняемый в осквернении памятника ветеранам МЧС России. Инцидент произошел в декабре 2026 года и вызвал широкий общественный резонанс.