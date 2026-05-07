07 мая 2026 в 11:35

Захарова разоблачила Зеленского с его «майским перемирием»

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5–6 мая, заявила представитель МИД России Мария Захарова в рамках брифинга. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, все это — кровавый пиар.

Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это — кровавый пиар, — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, слова Зеленского о якобы перемирии продиктованы в том числе плачевным положением ВСУ и попытками перебить инициативу РФ на 9 Мая. Подобное поведение Киева стало системным, а любые мирные инициативы со стороны руководства Украины не подкрепляются реальными действиями на поле боя, резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова сообщила, что Киев может подвергнуться массированному ракетному удару в случае реализации угроз Зеленского на 9 Мая. Она призвала граждан Украины и иностранный дипломатический корпус серьезно отнестись к рекомендации Минобороны России покинуть украинскую столицу.

До этого стало известно, что предупреждение Минобороны РФ об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве серьезно встревожило Зеленского. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал украинского президента «зеленым гоблином, наложившим в штаны».

