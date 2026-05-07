День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:30

Пятилетний мальчик выпил оставленный матерью синтетический наркотик

В Ленобласти мальчик по вине матери выпил синтетический наркотик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В поселке Янино Ленинградской области пятилетний ребенок попал в больницу, выпив оставленный матерью синтетический наркотик, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Врачи диагностировали острое токсическое отравление и сейчас оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Как выяснилось, 29-летняя мать ребенка оставила на столе бутылку с остатками синтетического наркотика. Женщина призналась сотрудникам, что употребляет запрещенные вещества постоянно.

Ранее гражданку уже судили за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент полиция возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

До этого стало известно, что в Севастополе молодой матери грозит уголовная ответственность за то, что она давала собственному двухлетнему сыну алкоголь и наркотические вещества. Ребенка поместили в специализированное учреждение, поскольку отец не оказывал материальной поддержки семье.

Между тем на побережье Коста-дель-Соль в Испании полиция арестовала 25-летнюю британку после того, как в крови ее восьмимесячного ребенка обнаружили наркотики. Вместе с девушкой и ее малышом в палатке находился 43-летний испанец.

Регионы
Санкт-Петербург
дети
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.