Пятилетний мальчик выпил оставленный матерью синтетический наркотик

В поселке Янино Ленинградской области пятилетний ребенок попал в больницу, выпив оставленный матерью синтетический наркотик, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Врачи диагностировали острое токсическое отравление и сейчас оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Как выяснилось, 29-летняя мать ребенка оставила на столе бутылку с остатками синтетического наркотика. Женщина призналась сотрудникам, что употребляет запрещенные вещества постоянно.

Ранее гражданку уже судили за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент полиция возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

До этого стало известно, что в Севастополе молодой матери грозит уголовная ответственность за то, что она давала собственному двухлетнему сыну алкоголь и наркотические вещества. Ребенка поместили в специализированное учреждение, поскольку отец не оказывал материальной поддержки семье.

Между тем на побережье Коста-дель-Соль в Испании полиция арестовала 25-летнюю британку после того, как в крови ее восьмимесячного ребенка обнаружили наркотики. Вместе с девушкой и ее малышом в палатке находился 43-летний испанец.