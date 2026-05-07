Захарова раскрыла, как Трамп оценил предложение России о перемирии 8–9 мая

Захарова: Трамп поддержал инициативу РФ о перемирии 8–9 мая в честь Дня Победы

Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал инициативу России о перемирии 8–9 мая в честь Дня Победы, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она указала, что данная идея вызвала нервную реакцию в Киеве, передает корреспондент NEWS.ru.

Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что ведомство настоятельно призвало власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатических сотрудников из Киева. В министерстве подчеркнули неотвратимость ответного удара по Киеву в случае провокаций.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Ведомство отметило, что российские военные примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. При этом советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ВСУ не намерены соблюдать режим прекращения огня, объявленный российской стороной.