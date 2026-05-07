День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:50

Петербургские правоохранители обнаружили квартиру с подпольным казино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили квартиру с подпольным казино — преступную деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета и МВД России, пишет Мойка78 со ссылкой на СК России. Возбуждено дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следователей, с февраля по май 2026 года задержанные снимали квартиру для проведения незаконных азартных игр. За данный период подозреваемые получили доход в размере свыше 6 млн рублей. В ходе обыска из квартиры изъяли игровое оборудование, деньги, мобильные телефоны и бухгалтерию. Следствие уже направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Калужской области пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений. По предварительным данным, злоумышленники арендовали помещения в Калуге и Малоярославце в период с января 2024-го по июнь 2025 года.

Регионы
Санкт-Петербург
казино
правоохранители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.