Петербургские правоохранители обнаружили квартиру с подпольным казино

В Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили квартиру с подпольным казино — преступную деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета и МВД России, пишет Мойка78 со ссылкой на СК России. Возбуждено дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следователей, с февраля по май 2026 года задержанные снимали квартиру для проведения незаконных азартных игр. За данный период подозреваемые получили доход в размере свыше 6 млн рублей. В ходе обыска из квартиры изъяли игровое оборудование, деньги, мобильные телефоны и бухгалтерию. Следствие уже направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Калужской области пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений. По предварительным данным, злоумышленники арендовали помещения в Калуге и Малоярославце в период с января 2024-го по июнь 2025 года.