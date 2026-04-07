Сеть подпольных казино накрыли в двух российских городах

07 апреля 2026 в 13:45

Волк: в Калуге и Малоярославце накрыли сеть подпольных казино

Сотрудники УМВД России по Калужской области пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По предварительным данным, злоумышленники арендовали помещения в Калуге и Малоярославце в период с января 2024 по июнь 2025 года, сообщает «МВД Медиа».

Организаторы приобрели игровое оборудование, обеспечили его обслуживание, а также подобрали персонал и охрану для своих заведений. В ходе обысков правоохранители изъяли 15 игровых автоматов, 40 системных блоков компьютеров, документацию, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Как отметила спикер МВД, казино тщательно конспирировались. Допуск в них имел строго ограниченный круг лиц, посторонних туда не пускали. Снаружи злоумышленники установили камеры видеонаблюдения.

Полицейские совместно с Росгвардией задержали двух предполагаемых организаторов теневого бизнеса и 14 их соучастников, которые отвечали за функционирование конкретных точек. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 171.2 УК РФ.

Ранее депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Георгий Камнев призвал полностью запретить онлайн-казино в России, заблокировав все ресурсы без исключения. В беседе с NEWS.ru он отметил, что банки и Роскомнадзор должны объединить усилия и сделать доступ к этим платформам технически невозможным.

