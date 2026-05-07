Власти раскрыли истинную цель атаки БПЛА на Пермский край

Одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке вражеского беспилотного летательного аппарата, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. Все оперативные службы работают на месте происшествия. Жертв и пострадавших нет.

Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет, — проинформировал руководитель.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб. Губернатор напомнил, что при включении локальных систем оповещения необходимо направляться в укрытие. Таковым считается любое помещение заглубленного пространства.

Комментируя прошлые атаки на Пермский край, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины могли ударить по региону дронами с территории Украины, а запуск произвести из Сумской, Киевской или Харьковской областей. Чтобы беспилотники преодолели такое расстояние, они должны быть оснащены большим запасом ресурсов.