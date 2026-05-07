«Вымещает злобу»: Захарова об атаках Киева на мирное население России Захарова: Киев вымещает злобу на мирных жителях и расширяет географию атак

Киев продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре, пытаясь расширить географию своих атак, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, за минувшую неделю от обстрелов и ударов украинских БПЛА пострадало около 200 мирных жителей, передает корреспондент NEWS.ru.

Киевский неонацистский режим продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре, пытаясь расширить географию своих атак, — сказала она.

Захарова выразила уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5–6 мая. По ее словам, все это представляет собой лишь кровавый пиар.

Представитель МИД РФ также предупредила, что Киев может подвергнуться массированному ракетному удару в случае реализации угроз Зеленского по срыву празднования Дня Победы в Москве. Дипломат призвала граждан Украины и иностранный дипломатический корпус отнестись к рекомендации Минобороны России покинуть украинскую столицу со всей серьезностью.