Кавазашвили оценил игру Сафонова в матче против «Баварии» Кавазашвили: Сафонов зарекомендовал себя в ПСЖ с самой лучшей стороны

Российский вратарь Матвей Сафонов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в последних матчах за «Пари Сен-Жермен», заявил NEWS.ru экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он выразил надежду, что Сафонов будет номинирован на звание лучшего вратаря Европы по итогам сезона.

Сейчас Сафонов рекомендует себя все с лучшей стороны. Чем дольше стоит, тем лучше показывает результаты. Это говорит о том, что вратарская российская и советская школа остается на передовых позициях. Я надеюсь, что по итогам года, возможно, Сафонов будет номинирован на звание лучшего вратаря Европы, — сказал Кавазашвили.

Ранее ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) и по сумме двух встреч (5:4 в первой игре) вышел в финал турнира. Обе игры у парижан отыграл Сафонов. Встреча в Мюнхене началась с быстрого гола гостей: уже на 3-й минуте отличился Усман Дембеле. Хозяева отыгрались только на 4-й добавленной ко второму тайму минуте — мяч забил Харри Кейн.