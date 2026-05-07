Политолог оценил проект США по созданию космических перехватчиков

Проект США по созданию космических перехватчиков для многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол» — это амбициозная и серьезная заявка, отметил в беседе с 360.ru политолог Евгений Михайлов. При этом, по его словам, пока неизвестны технические характеристики щита — непонятно, где он будет размещен и каким будет управление.

Наши эксперты и министр [обороны РФ Андрей] Белоусов заявили, что, по крайней мере, то, о чем говорится, подразумевает не только космический перехват, но и возможность достартового поражения ракет России и Китая. То есть это уже серьезно, если есть подобная заявка, — высказался Михайлов.

Эксперт добавил, что реализацию такого проекта поручили компании Anduril Industries, которая стала стартапом бизнесмена Палмера Лаки — сторонника президента США Дональда Трампа. По его мнению, такое решение продиктовано экономией. Дело в том, что крупные и более известные компании запросили бы за масштабную работу слишком большие суммы. Политолог предположил, что американцы попытаются удешевить разработку перехватчиков с помощью ИИ.

Ранее Белый дом представил проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год, составляющий $1,5 трлн. Примерно $760 млрд планируют направить на разработку и приобретение вооружений. Бюджет предусматривает увеличенные расходы на разработку системы ПРО «Золотой купол» и закупку 85 истребителей F-35.