Политолог оценил проект США по созданию космических перехватчиков

Политолог Михайлов назвал амбициозным проект США по созданию «Золотого купола»

Проект США по созданию космических перехватчиков для многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол» — это амбициозная и серьезная заявка, отметил в беседе с 360.ru политолог Евгений Михайлов. При этом, по его словам, пока неизвестны технические характеристики щита — непонятно, где он будет размещен и каким будет управление.

Наши эксперты и министр [обороны РФ Андрей] Белоусов заявили, что, по крайней мере, то, о чем говорится, подразумевает не только космический перехват, но и возможность достартового поражения ракет России и Китая. То есть это уже серьезно, если есть подобная заявка, — высказался Михайлов.

Эксперт добавил, что реализацию такого проекта поручили компании Anduril Industries, которая стала стартапом бизнесмена Палмера Лаки — сторонника президента США Дональда Трампа. По его мнению, такое решение продиктовано экономией. Дело в том, что крупные и более известные компании запросили бы за масштабную работу слишком большие суммы. Политолог предположил, что американцы попытаются удешевить разработку перехватчиков с помощью ИИ.

Ранее Белый дом представил проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год, составляющий $1,5 трлн. Примерно $760 млрд планируют направить на разработку и приобретение вооружений. Бюджет предусматривает увеличенные расходы на разработку системы ПРО «Золотой купол» и закупку 85 истребителей F-35.

